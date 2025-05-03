Русская весна
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Русская весна

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Зеленский отверг предложение Путина о 3-дневном перемирии на 9 мая

Зеленский отверг предложение Путина о 3-дневном перемирии на 9 мая

Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о 3-дневном перемирии на 9 мая. Также украинский фюрер заявил, что «Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая».

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Комментарии
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Eduard
Квартальный клоун чтонто сам на фронт не спешит,дураков отправляет!
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15 час.
Eduard
Вообще марионетка ничего не может,он раб Англии! Кто его подкупилте им и кукловодят!
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15 час.
Eduard
Даже если бы и согласился,верить ему нельзя!
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15 час.
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