Зеленский отверг предложение Путина о 3-дневном перемирии на 9 мая

Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о 3-дневном перемирии на 9 мая. Также украинский фюрер заявил, что «Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая».
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