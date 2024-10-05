НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

119 подписчиков

В Петербурге открылся фестиваль «Балтийский дом»

В Петербурге открылся фестиваль «Балтийский дом»

В этом году ХХXIV Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» проходит под девизом «Взгляд на Восток – 2» Кировское фойе театра, которое всегда преображается в дни значимых событий, на этот раз было украшено в тематике фестиваля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх