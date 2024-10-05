В Петербурге открылся фестиваль «Балтийский дом»

В этом году ХХXIV Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» проходит под девизом «Взгляд на Восток – 2» Кировское фойе театра, которое всегда преображается в дни значимых событий, на этот раз было украшено в тематике фестиваля.
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