На Пасху в Казахстан привезут православные святыни

В Казахстане встретили Светлое Христово Воскресение.Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных верующих с праздником Пасхи и рассказал, что в эти святые дни в республики привезут православные святыни.
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