Приоритеты России в Арктике обозначили в Мариинском дворце

В Петербурге открылся Международный форум по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и шельфа OMR Арктика, судостроение и шельф – именно этими тремя словами описали открывшийся во вторник, 8 октября, в Петербурге международный форум OMR его организаторы.
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