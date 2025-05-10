Салют, парад, концерты. Самые яркие моменты празднования Дня Победы в Барнауле

Торжества по случаю 80-летия Великой Победы получились масштабными в столице Алтайского края Вчера, 9 мая, прошел 80-летний юбилей Дня Победы в Великой Отечественной войне — праздничные мероприятия проходили по всей стране.
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