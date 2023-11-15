Большая часть граждан США не одобряют политику Байдена по Израилю

Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos Более половины граждан Соединенных Штатов не одобряют политику президента Джо Байдена, в том числе в вопросе урегулирования конфликта на Украине и в Израиле.
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