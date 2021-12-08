«Матюнин мог невольно симпатизировать «Динамо». На его месте я бы тоже не смог избавиться от симпатий к «Зениту» - Сергей Дмитриев

Чемпион СССР в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей Дмитриев высказался относительно судейства Алексея Матюнина в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2), а также рассказал, какой арбитр, по его мнению, должен обслуживать матч «Динамо» - «Зенит» в предстоящем туре.