«Матюнин мог невольно симпатизировать «Динамо». На его месте я бы тоже не смог избавиться от симпатий к «Зениту» - Сергей Дмитриев

Чемпион СССР в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей Дмитриев высказался относительно судейства Алексея Матюнина в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2), а также рассказал, какой арбитр, по его мнению, должен обслуживать матч «Динамо» - «Зенит» в предстоящем туре.
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