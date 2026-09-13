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Пятый канал

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До Луны и обратно: Трампа спустили с небес на Землю на законных основаниях

До Луны и обратно: Трампа спустили с небес на Землю на законных основаниях

Дональд Трамп, который на прошлой неделе уверенно заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам Америки, получил отпор от организации Lunar Embassy — она специализируется на продаже прав на участки на внеземных объектах.

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