Спикер Кремля Песков: герои операции по освобождению Авдеевки будут награждены

Герои операции по взятию под контроль населенного пункта Авдеевка под Донецком будут награждены. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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