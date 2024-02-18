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  • Nikolay Zakharov
    Не важно кто там у руля ВСУ,главное,чтобы они отступали без оглядки, до капитуляции,а нашим не нужно оставлять никаки...Депутат Рады Дерб...
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Спикер Кремля Песков: герои операции по освобождению Авдеевки будут награждены

Спикер Кремля Песков: герои операции по освобождению Авдеевки будут награждены

Герои операции по взятию под контроль населенного пункта Авдеевка под Донецком будут награждены. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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