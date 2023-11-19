«Хезболла» показала, как сбила БПЛА Hermes-450 ЦАХАЛ иранской ракетой

Арабо-израильское противостояние на границе Ливана и Израиля перешло в новую фазу обострения. 18 ноября ливанская «Хезболла» опубликовала кадры поражения своими средствами ПВО израильского многоцелевого БПЛА Hermes 450 («Гермес 450»).
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