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«Хезболла» показала, как сбила БПЛА Hermes-450 ЦАХАЛ иранской ракетой

«Хезболла» показала, как сбила БПЛА Hermes-450 ЦАХАЛ иранской ракетой

Арабо-израильское противостояние на границе Ливана и Израиля перешло в новую фазу обострения. 18 ноября ливанская «Хезболла» опубликовала кадры поражения своими средствами ПВО израильского многоцелевого БПЛА Hermes 450 («Гермес 450»).

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