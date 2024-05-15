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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макэвой набрал 1+1 в 5-м матче с «Флоридой». У него 10 очков в играх плей-офф при угрозе вылета – делит 3-е место среди защитников «Бостона»

Макэвой набрал 1+1 в 5-м матче с «Флоридой». У него 10 очков в играх плей-офф при угрозе вылета – делит 3-е место среди защитников «Бостона»

Защитник «Бостона» забросил победную шайбу и сделал результативную передачу в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (2:1, 2-3).

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