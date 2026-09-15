Часть гигантского монстра внезапно нашли в ручье, опубликованы первые кадры

В Калифорнии из ручья внезапно показалась часть гигантского монстра, однако, опубликованные кадры скорее заинтересую ученых, чем любителей фильмов ужасов.
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