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test mazurok

2 подписчика

💰В Феодосии осудят курьера мошенников, который забрал у пяти пенсионеров более четырех млн рублей Участники преступной группы звонили людям, представлялись сотрудниками полиции и говорили, что нужно передать сбережения в целях декларирования.

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