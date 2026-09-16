💰В Феодосии осудят курьера мошенников, который забрал у пяти пенсионеров более четырех млн рублей Участники преступной группы звонили людям, представлялись сотрудниками полиции и говорили, что нужно передать сбережения в целях декларирования.
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