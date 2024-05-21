На подходе к Волконскому дольмену туристка из Краснодара травмировала ногу и не смогла добраться до цели

На подходе к Волконскому дольмену туристка из Краснодара травмировала ногу и не смогла добраться до целиТуристка из Краснодара в составе группы вышла на прогулку по лесу к известной достопримечательности – Волконскому дольмену, но, не дойдя до него, оступилась и травмировала ногу.
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