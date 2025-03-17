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Царьград

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SuperJob: Курьерам платят больше, чем другим специалистам

SuperJob: Курьерам платят больше, чем другим специалистам

Разница в зарплатах составляет более 19%Специалисты SuperJob провели исследование, в результате которого выяснилось: курьеры в Москве получают зарплату на 19% больше, чем другие специалисты.

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