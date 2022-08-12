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Военкор Сладков заявил, что Запад выжмет Украину до конца

Военкор Сладков заявил, что Запад выжмет Украину до конца

О том, насколько велика способность киевских властей найти желающих отправится терроризировать мирное население Донбасса и погибать в противостоянии с Вооружёнными Силами Российской Федерации, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

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