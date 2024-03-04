Орловские дороги могут помешать жителям выбрать Президента России

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Треть орловцев испугались избиркома О готовности Орловщины выбрать президента говорили 26 февраля на аппаратном совещании (АС) администрации области.
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