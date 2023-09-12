Закон и Порядок

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ПУТИ ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ...

ПУТИ ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ...

Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин стал для евроукров злым Богом, на которого они сваливали все свои неудачи, и которого пытались «наказать», выдумывая всевозможные ритуальные обряды, на какие только хватало их хуторянской фантазии.

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Комментарии
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Ирина Черных
Вы прям, как алюминиевый тазик, который решил корчить из себя хрустальную вазу)))
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14 час.
Людмила Лиханова
Ты сейчас четко подтвердил , что ты из этих самых ИДИОТОВ. С чем я тебя и поздравляю. Фу...как завоняло от тебя, дебилоид
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14 час.
Галина Смирнова
…А Путин – значит Put in А Put in – значит «вставить» А может быть, не вставить, А может быть, «воткнуть»… И потому для Запада Он, как заноза в заднице, Торчит занозой в заднице – Ни охнуть, ни вздохнуть! Надежен и брутален, Всемирно актуален, И закален, как Сталин Суровою борьбой, Уложит на лопатки, Начистит по сопатке, Устроит беспорядки И прочий мордобой! И у него, к тому же, Есть скверная привычка – Мочить врагов в сортире Их собственной мочой. Отравлен русским газом, Кипит их бедный разум, И угасает разом – Потухшею свечой…. Ведь Путин – он типичный Советский КГБ-шник, Сидит на русском троне, На золотом крыльце. А для «партнеров» с Запада – Он, как заноза в заднице, Не то заноза в заднице, Не то игла в яйце!!! :-)
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13 час.

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