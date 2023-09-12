ПУТИ ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ...

Галина Смирнова

…А Путин – значит Put in А Put in – значит «вставить» А может быть, не вставить, А может быть, «воткнуть»… И потому для Запада Он, как заноза в заднице, Торчит занозой в заднице – Ни охнуть, ни вздохнуть! Надежен и брутален, Всемирно актуален, И закален, как Сталин Суровою борьбой, Уложит на лопатки, Начистит по сопатке, Устроит беспорядки И прочий мордобой! И у него, к тому же, Есть скверная привычка – Мочить врагов в сортире Их собственной мочой. Отравлен русским газом, Кипит их бедный разум, И угасает разом – Потухшею свечой…. Ведь Путин – он типичный Советский КГБ-шник, Сидит на русском троне, На золотом крыльце. А для «партнеров» с Запада – Он, как заноза в заднице, Не то заноза в заднице, Не то игла в яйце!!! :-)