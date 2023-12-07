Календарь: 8 декабря

1740 Императрица Елизавета Петровна издала указ, требующий покончить с чиновничьей волокитой. Будто сегодня написано! И оцените слог: «Нам не безызвестно есть, коим образом не только в коллегиях и канцеляриях, но и в самом Сенате по подаваемым от наших верных подданных, а паче от людей бедных и неимущих челобитным не только в определенном сроке, но и чрез долгопрошедшие времена и годы решения не чинятся.