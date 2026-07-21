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Хартли не приедет на чествование «Локомотива»: «Работаю с юношами в США и Канаде, готовлю их к сезону. Прилечу в Ярославль в середине августа»

Бывший главный тренер « Локомотива »  Боб Хартли  не прилетит в Россию на празднование чемпионского титула ярославцев.

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