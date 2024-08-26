Совфед проведет ревизию рыболовных соглашений между Россией и другими странами

Это делается с целью найти среди них невыгодные. Сейчас между Россией и иностранными государствами заключено около 70 соглашений в сфере рыболовства, многие еще со времен СССР Совфед намерен провести ревизию рыболовных соглашений России с другими странами и найти среди них невыгодные.
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