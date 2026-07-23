Международная федерация скалолазания отказалась рассматривать отстранение России

РИА Новости/Алексей Филиппов Генеральная Ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (World Climbing) сняла вопрос о приостановке членства национальных федераций России, Белоруссии и Израиля.
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