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Международная федерация скалолазания отказалась рассматривать отстранение России

Международная федерация скалолазания отказалась рассматривать отстранение России

РИА Новости/Алексей Филиппов Генеральная Ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (World Climbing) сняла вопрос о приостановке членства национальных федераций России, Белоруссии и Израиля.

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