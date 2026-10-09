AliExpress: самые востребованные смартфоны в России осени 2026 года⁠

Продажи смартфонов выросли на 84% В третьем квартале 2026 года спрос на смартфоны на AliExpress в России увеличился на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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