Харитонов день 11 октября: почему нельзя мести пол и делиться планами

В народной традиции 11 октября, когда православные вспоминают преподобного Харитона Исповедника, женщинам следовало заниматься рукоделием для укрепления семейных уз, а от уборки и выметания мусора воздерживались, опасаясь потерять удачу и достаток.
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