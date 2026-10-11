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Царьград

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Харитонов день 11 октября: почему нельзя мести пол и делиться планами

Харитонов день 11 октября: почему нельзя мести пол и делиться планами

В народной традиции 11 октября, когда православные вспоминают преподобного Харитона Исповедника, женщинам следовало заниматься рукоделием для укрепления семейных уз, а от уборки и выметания мусора воздерживались, опасаясь потерять удачу и достаток.

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