В середине 1990-х бывший десантник британского 22-го полка ВДВ Карл Бушби получил от отца открытку на день рождения.
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