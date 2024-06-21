МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за договора РФ и КНДР

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
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Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
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