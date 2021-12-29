News Front - Новостной Фронт

8 510 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Кто такой Борель - горшок без ручки и не больше.Инициативы Москвы...
  • Георгий Агеев
    ЮРКОВИЧ ЕЩЁ НЕ ПЕРЕЕХАЛ УЖЕ КАНАДСКИЕ ПРАВИЛА ВНЕДРЯЕТКанадские бандеро...
  • Андрей Равдин
    С конечностью, что ли, перепутал? Или правда под газовую струю от Джавелина сунулся? В любом случае одним придурком н...Украинский военно...

Пластиковые пакеты – новый элемент украинского карго-культа

Пластиковые пакеты – новый элемент украинского карго-культа

В легендарном фильме Рязанова «Гараж» замдиректора Аникеева на обвинения в том, что поехала на конференцию в Париж вместо готовившего доклад для этой конференции Гуськова, ответила: «Я очень, очень хотела, чтобы поехал Гуськов… тоже» Маленький эпизод, на мой взгляд, очень точно характеризует начальственную логику: в девяносто девяти процентах руководство «не звери какие-то» и совсем не против сделать что-либо хорошее для подчиненных, если, конечно, это не противоречит «интересам дела», ну и их собственным… тоже.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх