Пластиковые пакеты – новый элемент украинского карго-культа

В легендарном фильме Рязанова «Гараж» замдиректора Аникеева на обвинения в том, что поехала на конференцию в Париж вместо готовившего доклад для этой конференции Гуськова, ответила: «Я очень, очень хотела, чтобы поехал Гуськов… тоже» Маленький эпизод, на мой взгляд, очень точно характеризует начальственную логику: в девяносто девяти процентах руководство «не звери какие-то» и совсем не против сделать что-либо хорошее для подчиненных, если, конечно, это не противоречит «интересам дела», ну и их собственным… тоже.