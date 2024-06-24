В армии раскрыли цель атак ВСУ на Севастополь: «Упор на усталость общества»

МОСКВА, 24 июня, ФедералПресс. Обстреливая мирное население в России, Украина действует согласно американской военной доктрине и надеется вызвать недовольство властью, тем самым ослабив противника изнутри.
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