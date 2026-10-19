Когда речь заходит о китайском автопроме, многие до сих пор мыслят стереотипами, но Changan UNI-V ломает эти шаблоны уже на этапе первого взгляда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С-99: почему сове...
- СФ Возвращение бывше...
- МП Возвращение бывше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым