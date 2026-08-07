Бешеные тюлени могут распространить вирус по всему миру из-за Эль-Ниньо

Юрий Смитюк/ТАСС Из-за аномальных погодных явлений, вызванных феноменом Эль-Ниньо, миру грозит глобальная вспышка бешенства среди морских млекопитающих, поскольку инфицированные и агрессивные тюлени могут мигрировать в новые воды.
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