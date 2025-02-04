Недавно произошло вполне себе прецедентное событие: в тот самый день, когда во всех новостях рассказывали о резне, учинённой украинцами в селе Русское Поречное, омбудсмен (шо за слово дурноватэ!) пани Москалькова (это которая пленным навозовцам за сигаретами на задних лапках бегала) заявила, что не всё так однозначно, что не надо видеть в Укропии "империю зла" (господе, да никто и не видел в этой лимитрофии "империю"), что некоторые вывезенные жители курского приграничья говорили, что украинские военнослужащие «приносили им свою еду и делились последним», а также «спасали от наемников, с которыми они пришли» - https://t.