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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Известия» узнали об увеличении сроков проведения платежей в Казахстан до трех недель

Сроки проведения платежей из России в Казахстан выросли до двух-трех недель, узнали «Известия». С конца февраля, когда США ввели санкции в отношении оператора платежной системы «Мир», кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в России из-за риска вторичных санкций.

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