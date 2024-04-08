«Известия» узнали об увеличении сроков проведения платежей в Казахстан до трех недель

Сроки проведения платежей из России в Казахстан выросли до двух-трех недель, узнали «Известия». С конца февраля, когда США ввели санкции в отношении оператора платежной системы «Мир», кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в России из-за риска вторичных санкций.