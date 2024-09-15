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Русское оружие

1 подписчик

📹🏮На протяжении ночи 29 тяжелых БПЛА-"камикадзе" большой дальности ВСУ перехвачены зенитно-ракетными средствами ВКС России над областями Европейской части России.

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