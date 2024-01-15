Шлагбаумы с QR-кодами и POS-терминалы: как проходит цифровизация рынка "Алтын орда" близ Алматы

С декабря 2023 года на шести въездах территории рынка «Алтын орда» были установлены автоматические шлагбаумы с QR-кодами и шесть POS-терминалов в павильонах для оплаты за въезд на территорию рынка, передает inAlmaty.
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