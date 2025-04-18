Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что, несмотря на публичные заявления европейских лидеров, украинские Вооружённые силы не располагают реальными возможностями для достижения победы в вооружённом конфликте.
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