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Военное обозрение

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Армия США заказала сотни БМП Bradley, а производитель заявил, что они «доминируют на полях сражений»

Армия США заказала сотни БМП Bradley, а производитель заявил, что они «доминируют на полях сражений»

Имеется более совершенная версия, оборудованная комплексом активной защиты, но Пентагон не спешит её приобретать.

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