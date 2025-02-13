Россия защитит свои интересы в Балтийском регионе — МИД РФ

Россия обеспечит надежную защиту своих законных интересов в Балтийском регионе, несмотря на противодействие НАТО, заявил директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артем Студенников, 13 февраля сообщает РИА Новости.
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