На Украине проведут тренинг о сексуальности и гендерной идентичности Иисуса Христа

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Во Львове распространяющая идеи ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) некоммерческая организация «Инсайт» проведет тренинг под названием «ЛГБТ+ и христианство — в поисках диалога.