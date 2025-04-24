На Украине проведут тренинг о сексуальности и гендерной идентичности Иисуса Христа

Во Львове распространяющая идеи ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) некоммерческая организация «Инсайт» проведет тренинг под названием «ЛГБТ+ и христианство — в поисках диалога.
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