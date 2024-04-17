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Царьград

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В 2024 году капремонт по нацпроекту пройдёт на шести мостах Ивановской области

В 2024 году капремонт по нацпроекту пройдёт на шести мостах Ивановской области

Рассказываем, какие объекты мостостроители должны привести в порядок.Правительство Ивановской области сообщило, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году капитально отремонтируют мосты в шести муниципалитетах региона.

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