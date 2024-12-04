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ВМФ РФ проводили учения: информация западных СМИ о якобы эвакуации кораблей из Тартуса не соответствует действительности

ВМФ РФ проводили учения: информация западных СМИ о якобы эвакуации кораблей из Тартуса не соответствует действительности

Французское издание Naval News опубликовало материал, в котором утверждалось о выводе Средиземноморской эскадры из сирийского пункта базирования Тартус ввиду угрозы нанесения удара боевиками, расширяющими зону контроля в САР.

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