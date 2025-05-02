БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зажигательные боевые части для БПЛА-камикадзе всех типов: объективная потребность СВО

Зажигательные боевые части для БПЛА-камикадзе всех типов: объективная потребность СВО

Предполагаемое применение фосфорных боеприпасов в Палестине Не секрет, что для поражения разных типов целей применяются различные боевые части (БЧ) – для поражения бронетехники используются кинетические или кумулятивные БЧ, разрушение зданий и сооружений обеспечивается фугасными БЧ, живую силу на открытой местности лучше всего поражать осколочными БЧ, особенно в кассетном варианте, ну а в помещении против живой силы лучше всего работают термобарические – объёмно детонирующие БЧ.

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