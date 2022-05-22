В ДНР зафиксировали 2 обстрела со стороны ВСУ утром 22 мая

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункты Пантелеймоновка и Ясиноватая утром 22 мая. Об этом сообщили в сводке представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).