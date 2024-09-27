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Царьград

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Пришли результаты экспертизы в деле о "роковых пельменях": Следователи назвали приоритетную версию причины гибели детей

Пришли результаты экспертизы в деле о "роковых пельменях": Следователи назвали приоритетную версию причины гибели детей

Следователи получили предварительные данные судебно-химической экспертизы и назвали приоритетную версию причины гибели четверых детей после ужина с пельменями в Красноярском крае.

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