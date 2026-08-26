Нелегальный прокат «Человека-паука», рынок электрокаров и увольнение за оскорбление учеников

- В Госдуме призвали наказывать кинотеатры за нелегальный прокат «Человека-паука» и запретить его; - С начала сентября договор на лечение в платных медучреждениях можно будет оформить через мобильное приложение или платформу «Макс»; - Вторичный рынок электрокаров России в июле впервые превысил отметку в 3 тыс.