Рост уникальных операций по ОМС в России с 2022 по 2025 годы

Объемы и доступность уникальных операций по ОМС С 2022 по 2025 годы федеральные медицинские организации России провели более 5,6 тысячи уникальных операций по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на общую сумму 15,9 миллиарда рублей.
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