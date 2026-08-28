Рост уникальных операций по ОМС в России с 2022 по 2025 годы

Объемы и доступность уникальных операций по ОМС С 2022 по 2025 годы федеральные медицинские организации России провели более 5,6 тысячи уникальных операций по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на общую сумму 15,9 миллиарда рублей.