FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 090 подписчиков

Рост уникальных операций по ОМС в России с 2022 по 2025 годы

Рост уникальных операций по ОМС в России с 2022 по 2025 годы

Объемы и доступность уникальных операций по ОМС С 2022 по 2025 годы федеральные медицинские организации России провели более 5,6 тысячи уникальных операций по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на общую сумму 15,9 миллиарда рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии