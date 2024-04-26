Группа «Победа» удостоилась специального приза от главреда газеты «Деловой Петербург»

Группа «Победа» получила специальный приз от главного редактора газеты «Деловой Петербург». Группа «Победа» получила награду в номинации «Уникальные проекты для юридического сообщества» в рамках Юридического рейтинга «ДП» «Юртоп: командный зачёт».
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