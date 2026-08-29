Как выйти в Пекин при короткой стыковке и успеть увидеть Запретный город

Путешествие в Японию редко обходится без пересадки, и в этот раз маршрут сложился так, что между рейсами в пекинском аэропорту оказалось около девяти часов.
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