Китайские маузеры

Копия пистолета фирмы «Маузер» К96, использовавшегося в ходе осеннего восстания 1 августа 1927 года. Музей Китайской народно-освободительной армии, Пекин«Каждый коммунист должен усвоить ту истину, что винтовка рождает власть.
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