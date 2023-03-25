Пентагон не увидел признаков подготовки к применению ядерного оружия Россией

Пентагон считает, что у США нет причин для изменения готовности их ядерных сил. Заявление ведомства появилось на фоне планов РФ разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, сообщило агентство Reuters.
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