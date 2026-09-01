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Ледовый дворец имени легендарного хоккеиста вновь открыл свои двери для екатеринбуржцев

Ледовый дворец имени легендарного хоккеиста вновь открыл свои двери для екатеринбуржцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ФедералПресс. В Академическом районе после ремонта распахнул двери Ледовый дворец имени Александра Сивкова.

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